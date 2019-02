Sfilano i grandi carri colorati: il "Gran Carnevale Insieme" anima Romiti e Cava

Festa, coriandoli e grandi carri di cartapesta a sfilare e farsi largo tra i palazzi, mostrandosi in tutta la loro bellezza. E’ questa la magia del carnevale dei quartieri ovest di Forlì. Romiti, San Varano, Quattro, Villagrappa, Villanova e Cava in festa per il Gran Carnevale Insieme 2019. I carri allegorici ed i gruppi mascherati hanno attraversato una parte vasta della zona, con partenza dal parcheggio del palasport Villa Romiti (Quartiere Romiti) per concludere la sfilata e la festa nel quartiere Cava al parco Bertozzi di Via Sillaro. Ad accompagnare l'evento tante iniziative: dai giochi, ai balli di gruppo a qualsiasi tipo di divertimento per tutti bambini. Per la festa finale stand con una mega merenda a base di dolci e cioccolata calda.