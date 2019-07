Nuovo caso di Dengue in Romagna, il paziente tornava dall'estero. Scatta il piano di disinfestazione

Un altro caso di dengue in Romagna. A renderlo noto è il sindaco di Galeata, Elisa Deo, informata del fatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica forlivese del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna. La persona ha manifestato i sintomi al ritorno da un viaggio all'estero. La febbre Dengue è un’arbovirosi causata da 1 dei 4 sierotipi di virus Dengue, la cui trasmissione non è da uomo a uomo, ma esclusivamente attraverso punture di zanzare infette del genere Aedes (tra cui la zanzara tigre), che pungono prevalentemente di giorno.

Per questo, come da indicazioni contenute nel "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2019", il Comune di Galeata si è immediatamente attivato in accordo con il Dipartimento di Sanità Pubblica per la lotta al vettore: "Venerdì sera sono iniziati nel territorio comunale i trattamenti di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti", informa Deo.