Forlì celebra l'Unità d'Italia: cerimonia in Piazza Ordelaffi

Domenica mattina in piazza Ordelaffi, di fronte al palazzo della Prefettura di Forlì-Cesena, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, che celebra la nascita dello Stato italiano avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861. Il personale del 66esimo Reggimento Trieste ha tenuto il picchetto militare. La celebrazione si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari.