Tra storia e tradizioni: Forlì commemora i caduti Sikh

Sabato prossimo l’Associazione World Sikh Shaheed Military, in collaborazione con il Comune di Forlì, commemora i Sikh che, combattendo nel secondo conflitto mondiale nelle fila dell’ottava Armata Britannica, caddero nel nostro territorio e le cui ceneri riposano nel Cimitero dell’Indian Army in via Ravegnana. La cerimonia inizierà alle 10.30. Si tratta di un evento ormai consolidato per Forlì, che lo ospita sin dal 2007 e che sta riscuotendo una partecipazione sempre più ampia e numerosa, coinvolgendo non solo le Comunità Sikh di buona parte del nord Italia (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) ma anche gruppi provenienti da India, Stati Uniti, Regno Unito e Olanda. La cerimonia avrà luogo nel parcheggio antistante il Cimitero Monumentale di via Ravegnana. Per info: Ufficio Eventi Istituzionali, tel: 0543.712343