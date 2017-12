A Santo Stefano non si rinuncia allo shopping: il centro commerciale preso d'assalto

All'indomani del Natale in famiglia, la giornata di Santo Stefano è trascorsa tra passeggiate all'aria aperta, complice la bella e mite giornata di sole, tra tour tra presepi, ma anche shopping. E molti non hanno rinunciato a fare acquisti all'indomani della sacra festa al centro commerciale Puntadiferro, letteralmente preso d'assalto. Tanti i clienti arrivati anche da fuori Forlì: in molti hanno approfittato delle promozioni dei negozi, con sconti. A rallegrare gli acquisti "Xmas Songs and More", un viaggio tra Gospel soul e atmosfere natalizie rilette in chiave acustica da Duostile​ (Valentina Cortesi voce; Giovanni Sandrini chitarra acustica; È Enrico Ronzani pianoforte).