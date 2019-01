Ravegnana chiusa, Drei: "Serve un nuovo progetto di collegamento con Ravenna"

La chiusura di un tratto di Ravegnana, dopo il crollo della diga di San Bartolo, e dell'E45 al confine tra Romagna e Toscana, dopo il sequestro del viadotto Puleto, riapre il dibattito sulle infrastrutture locale. "L’interruzione dell’E45, con inevitabili e pesanti disagi alla circolazione dei cittadini e con evidenti danni economici, sociali e turistici, mostra un Paese tagliato in due in una delle sue principali direttrici - esordisce il sindaco Davide Drei -. Alla luce di questa situazione emergenziale, sostengo con forza l’interessamento della Regione Emilia-Romagna, affinché la questione venga posta all’attenzione prioritaria del Governo, in vista di un intervento immediato che porti al ripristino del tracciato. Siamo in presenza di eventi che attestano la fragilità della viabilità transappenninica e la assoluta necessità, per la Romagna, di una progettualità viaria lungimirante".

Argomenta il primo cittadino: "In particolare, la Strada Statale 67 oggi più che mai necessita di una centralità nella riprogettazione, in quanto si tratta di una strada di interesse nazionale che collega i due mari, la Romagna e la Toscana. Dopo lo strategico attraversamento di Forlì con la Tangenziale e il necessario ammodernamento e manutenzione di cui necessita il tratto montano, la principale criticità è oggi rappresentata dal tratto a valle di Forlì, la via Ravegnana, oggi interrotta dopo la tragedia della Chiusa di San Bartolo. È necessaria una nuova progettualità nel collegamento tra le due città, alla luce anche degli importanti investimenti che questi territori compiono riguardo al loro sviluppo".

Drei annuncia che si farà "portatore, nei prossimi giorni, di una iniziativa che coinvolga il Comune di Ravenna, per affrontare con una nuova progettualità strategica i collegamenti futuri tra le due città".