Sulla Cervese "alticcio": denunciato. E tre giovani al parco per fumarsi uno spinello

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Forlì, durante il fine settimana, hanno intensificato i servizi mirati al contrasto delle violazioni al codice della strada nonché alla prevenzione e repressione dei reati contro gli stupefacenti. Domenica sera hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol un ventiquattrenne forlivese, sorpreso sulla Cervese alla guida della sua "Fiat 500" con tasso alcolemico di 1,08 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata.

Sempre nella serata di domenica i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato alla locale Prefettura tre ragazzi forlivesi di 21 anni, per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Il trio è stato sorpreso in un parco mentre si disfaceva di uno spinello confezionato con 0,75 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione sono spuntati altri 0,65 grammi della stessa sostanza, nascosti nei pantaloni di uno dei tre ragazzi. La droga è stata sequestrata.