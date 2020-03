Lotta a furti e spaccio, notte di controlli: i Carabinieri denunciano tre persone

Serie di controlli nella nottata tra sabato e domenica dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì. Gli uomini dell'Arma sono stati impegnati in un'attività finalizzata alla prevenzione e repressione di reati di spaccio di stupefacenti, furti in abitazione e guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei controlli stradali i militari hanno denunciato in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza, di cui uno anche per il reato di clandestinità poiché soggiornava illegalmente sul territorio nazionale.