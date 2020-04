Coronavirus, un'altra famiglia meldolese piange il proprio caro

Un'altra famiglia meldolese ha perso il proprio caro a causa del coronavirus. La vittima è un uomo di 84 anni che da tempo si trovava ricoverato in ospedale. "In questo momento di grande sofferenza, a nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale, porgo il mio più sincero cordoglio ai familiari ed a tutti i suoi cari - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Non dobbiamo arrenderci, ora più che mai è necessario guardare con speranza al futuro, continuando ad impegnarci tutti affinché presto questa epidemia possa essere sconfitta. I dati nazionali sembrano mostrare piccoli segnali positivi sia nella riduzione dei ricoveri che nell'aumento delle persone clinicamente guarite".



A Meldola non sono stati rilevati nuovi casi positivi al coronavirus e, comunica il primo cittadino, "un ospite della Casa di Riposo Drudi è stato dimesso dall'ospedale facendo ritorno in struttura grazie ad un miglioramento delle proprie condizioni". Cavallucci aggiorna inoltre che "prosegue a ritmo serrato l'attività degli uffici comunali impegnati nell'istruttoria dei “buoni spesa” affinché nella giornata di venerdì 10 aprile i concittadini più bisognosi che ne hanno fatto richiesta possano già utilizzarli". Alle 18 di martedì risultano pervenute 150 domande; il dato sarà aggiornato con le eventuali ulteriori richieste che arriveranno in serata.

