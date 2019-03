Cyberbullismo, arriva a Forlì il progetto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza "Off Line"

Arriva a Forlì il progetto nazionale itinerante promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza contro bullismo e cyberbullismo. Oltre 600 studenti, provenienti da dieci scuole secondarie, parteciperanno a “Off Line – La vita oltre lo schermo” in programma lunedì dalle 9 nella sala Santa Caterina (Via Romanello n.2). Nel corso dell’evento sarà proiettato il docufilm “dodicidue” basato sulla vera storia di Alice, vittima per tre anni di vessazioni e maldicenze. Le sequenze saranno accompagnate dalla narrazione di Luca Pagliari, giornalista e storyteller, che al termine dell’incontro inviterà i ragazzi a uno scambio di opinioni e di esperienze.

“Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo passa proprio dal coraggio di parlare che i ragazzi devono imparare ad acquisire. Per questo abbiamo promosso il progetto Off Line, che punta a scuotere le coscienze - dice l’Autorità garante Filomena Albano -. La storia di Alice dimostrerà che la sofferenza e il disagio si possono superare condividendo il dolore e denunciando i soprusi subiti. Allo stesso modo ci auguriamo che quanto accadrà in sala possa essere di stimolo, per chi compie atti di bullismo o vi assiste, a prendere consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e a capire che si è responsabili non per qualcosa ma verso qualcuno”.

Saranno presenti gli studenti dell'Istituto comprensivo 1 "Caterina Sforza", Istituto comprensivo 4 "Annalena Tonelli", Liceo Scientifico "Fulceri De Calboli", I.T.E "C. Matteucci", I.T.I. "Marconi", Liceo Classico "G.B. Morgagni", Scuola secondaria di primo grado "Orceoli", Istituto professionale "Ruffilli", Scuola "La Nave" e Istituto "Baracca". Quella di Forlì è la seconda tappa di un tour apertosi a Napoli il 26 febbraio e che toccherà complessivamente undici città italiane.