Distinguished Gentleman's Ride: sfilata di moto per beneficenza

Si chiama ‘Distinguished Gentleman’s Ride’ (tradotto in italiano "Il giro del distinto gentiluomo") ed è un motoraduno mondiale a scopi benefici. Ducati, Harley, Triumph, Vespe hanno sfilato per le vie del centro storico, con tappa in Piazza Saffi. Il corteo, dopo il ritrovo al Big Bar e la sosta nel cuore di Forlì, è ripartito per Bertinoro per il pranzo in piazza. Quest'anno si stima che abbiano partecipato oltre 120mila persone in più di 650 città nel mondo, con un unico obiettivo: raccogliere fondi per combattere il cancro alla prostata da destinare alla fondazione Movember.

Cos’è il Distinguished Gentleman's Ride

Il Distinguished Gentleman's Ride nasce nel 2012 da un'idea di un gruppo di amici australiani, decisi a denunciare lo stereotipo del motociclista rozzo e di farlo in tutte le città del mondo, lo stesso giorno, in ogni fuso orario. Il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a indirizzare iniziativa verso un più alto fine benefico: la raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Da quest’anno una parte dei fondi sarà devoluto alla prevenzione della salute mentale e le cause del suicidio.