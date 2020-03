Ci sono i primi due casi di Coronavirus a Forlì. Il sindaco Zattini: "Sono in buone condizioni"

Primi due casi di coronavirus a Forlì. Si tratta di due uomini di 53 e 54 anni, residenti nel Comune di Forlì che attualmente sono ricoverati nel reparto malattie infettive del Morgagni-Pierantoni. A dare l'annuncio è il sindaco Gian Luca Zattini. "L’Ausl di Romagna, in accordo con tutte le altre autorità sanitarie coinvolte, ha attivato per entrambi i pazienti risultati positivi al Coronavirus tutte le procedure previste di sorveglianza e isolamento ospedaliero, prestando particolare attenzione alle fasi del ricovero", spiega il primo cittadino.



"I due, pur avendo contratto il virus, risultano in buone condizioni e affidati alla professionalità e alle cure del nostro personale medico infermieristico, che ringrazio di cuore per lo sforzo eccezionale di queste settimane - continua Zattini -. Questa Amministrazione, in stretta collaborazione con la nostra preziosa Ausl, continuerà come ha sempre fatto a tenervi aggiornati sugli sviluppi di questa delicata situazione. Vi invito a seguire con scrupolosità tutte le misure di prevenzione emanate dal Ministero. Vi chiedo infine la massima collaborazione e una buona dose di buon senso. Tutte le ulteriori informazioni verranno diffuse attraverso i seguenti canali istituzionali".

Si tratta di due casi non collegati tra loro, ma autonomi l'uno dall'altro e fino ad ora non è emerso collegamento coi focolai di Bertinoro e Predappio. In un caso si tratta di una persona che gira per lavoro e quindi si ritiene che possa essersi infettato fuori città. Sono in corso le indagini epidemiologiche per cui chiunque può essere venuto in stretto contatto con le due persone sarà richiamate dalle autorità sanitarie per le necessarie quarantene.