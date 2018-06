Bus e disabili: nuove fermate anche a Predappio

Anche Predappio è accessibile alle persone con disabilità motorie che utilizzano i mezzi pubblici. Tutti i mezzi della linea 96a sono ora dotati di pedana e la fermata prima dell'ufficio postale (via Roma al civico 5) è stata adeguata appositamente. La fermata è da utilizzare sia in direzione Forlì (facendo il giro del capolinea al cimitero di San Cassiano) sia per scendere a Predappio provenendo dalla città. Raggiungendo la stazione di Forli è possibile raggiungere l'ospedale, con mezzi e fermate accessibili.

