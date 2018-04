Sognando la F1: ecco la sfida tra modellini realizzati dagli studenti

Sabato si è tenuto il primo incontro della Formula Arduino. La Formula A è un progetto ideato e intrapreso quest’anno dai ragazzi del club di robotica del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Esso prevede la costruzione di macchine radiocomandate da parte delle scuole partecipanti al fine di sfidarsi in un circuito progettato e realizzato dai ragazzi nella pista di atletica della scuola. Quest’anno le scuole partecipanti sono l’Itis Marconi di Forlì eil liceo scientifico.Le auto costruite dai due istituti sono state studiate, progettate e assemblate dagli studenti e montano dei motori elettrici in modo da essere silenziose ed ecosostenibili, emulando, in scala 1:10, la formula E e le sue auto “green”.

Tra gli obiettivi del progetto quello di sensibilizzare sin dalle scuole superiori sul tema dell’ecologico, avvicinare gli studenti all’ informatica in modo innovativo e creare una proposta che possa essere duratura e promuova l’incontro tra più scuole, anche con ambiti d’insegnamento diversi.Questo ambizioso progetto è stato anche supportato da aziende locali come DM Model e Magic Model, due aziende di modellismo, Italproget., azienda metalmeccanica, e IRighetti 4 Makers, azienda specializzata nella stampa 3D. Il prossimo incontro sarà il 4 giugno e in questa data si terrà anche la vera e propria gara tra le due squadre con conseguente premiazione, considerato che i problemi di tipo tecnico che sono stati accusati oggi dai ragazzi in pista hanno impedito il naturale svolgimento della competizione.