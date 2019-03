FridaysForFuture, anche a Forlì lo sciopero per il clima: "Attesi oltre mille giovani in corteo"

A Forlì, come in altre città d'italia, è in programma il #FridaysForFuture. Il "venerdì per il futuro" è un movimento che segue la chiamata dalla giovane studentessa Greta Thunberg, svedese attivista per lo sviluppo sostenibile, allo sciopero della scuola. L'obiettivo dei ragazzi italiani è di convincere tanti coetanei a fare parte di questo movimento internazionale e di partecipare ai sit-in che si svolgono ogni venerdì. Anche nella città mercuriale ci sarà lo sciopero globale "contro i cambiamenti climatici e l'immobilismo dei governi mondiali". Gli organizzatori si attendono oltre mille persone al corteo che partirà da Piazzale della Vittoria.

"Il sassolino è diventato una valanga - spiegano gli organizzatori -. In questo caso però si tratta di un evento positivo, perché a partire dall’esempio di Greta Thunberg si sono ormai mosse milioni di persone in tutto il Mondo, unite con forza nella richiesta di azioni a contrasto dei cambiamenti climatici. Non passa giorno nel quale non si aggiungano voci al coro, anche molto importanti. Tanti politici, oggetto stesso della protesta, fanno a gara per strizzare l’occhio al movimento, che prontamente ha risposto che serviranno azioni concrete e non le solite promesse elettorali. Anche la coerenza è importante, non si può di giorno appoggiare i ragazzi che scioperano e la sera cercare di avviare nuove trivellazioni di mari e monti".

"Ma al coro di sostenitori si uniscono tante voci famose, non solo di scienziati: anche l’attore Alessandro Gassman ha dichiarato in una bellissima intervista che non vede problema più grande di quello dei cambiamenti climatici - continuano -. Del resto, se i giovani avranno un pianeta abitabile nel loro prossimo futuro dipenderà da quello che faremo oggi. Se la desertificazione aumenterà il suo cammino ed aumenterà la necessità di migrare, se l’acqua potabile diventerà una risorse sempre più scarsa e quella dei mari si innalzerà a sommergere intere regioni abitate, dipende da noi. Lo hanno compreso gli studenti universitari e delle scuole superiori, che nonostante qualche divieto alla divulgazione dell’invito stanno già preparando i loro cartelli colorati. Venerdì non salveremo il Mondo, ma essere tutti presenti a questo corteo servirà a far mostrare che abbiamo capito che si tratta di una crisi, che come tale va trattata: in fretta, con forza, e senza indugi".