Temperature in picchiata sotto lo zero: insidia ghiaccio sulle strade. Tre i feriti per cadute

Dopo la neve, il ghiaccio. Le temperature negative hanno trasformato in lastre scivolose le arterie, soprattutto quelle secondarie o interne nei quartieri. Le pozze e i rigagnoli che si sono formati con lo scioglimento della neve si sono trasformati in ghiaccio già nella prima serata di lunedì complice il forte abbassamento termico agevolato dal rasseranamento del cielo e dall'effetto albedo della neve. I mezzi spargisale hanno lavorato nella notte, ma si raccomanda la massima prudenza in ogni caso per chi si mette alla guida e per chi circola in strada anche a piedi. Nel forese la colonnina di mercurio è scesa tra -4 e -5 gradi.

Incidenti sul ghiaccio

Sono tre le persone rimaste ferite a seguito di infortuni dovuti al ghiaccio e che hanno necessitato delle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Una persona è rimasta ferita lunedì, mentre due lavoratori sono stati soccorsi martedì mattina mentre erano impegnati in manutenzioni all'aperto. Tutti sono stati trattati nel reparto di Ortopedia. La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non ha rilevato invece gravi incidenti. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa per ghiaccio in strada.