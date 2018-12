Viabilità, attenzione al ghiaccio: mezzi spargisale in azione. Il sindaco: "Prudenza"

L’emergenza neve è passata, ma restano gli inevitabili disagi dovuti al ghiaccio che si è formato a causa delle basse temperature. Aggiorna il sindaco Davide Drei: "I mezzi spargisale che stanno percorrendo le nostre strade presidiano le vie, durante la notte, per garantirne la percorribilità. Sin dalla prima mattina di martedì saranno al lavoro squadre di operatori anche nei pressi degli edifici pubblici. Si raccomanda la massima prudenza per chi si mette alla guida e per chi circola in strada anche a piedi. Grazie a chi ha lavorato e sta lavorando per la nostra città e per la nostra sicurezza".

