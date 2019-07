Sanità forlivese, un altro importante riconoscimento: il premio "Decio Scuri" a Giannicola Iannella

Un altro importante riconoscimento per l'Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, diretta dal professor Claudio Vicini. Questa volta si tratta del "Premio Scientifico Universitario" della Fondazione Roma Sapienza intitolato alla memoria di "Decio Scuri" e destinato a giovani specialisti in otorinolaringoiatria. Il premio, bandito dall'Università di Roma attraverso la Fondazione Roma Sapienza, è stato vinto quest'anno da Giannicola Iannella.

La Fondazione Roma Sapienza è un ente preposto a diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la ricerca nei più diversi e importanti settori scientifici e il medico cui è intitolato il premio "Decio Scuri" era uno stimato Otorinolaringoiatradal 1952 al 1970 ha diretto l'Istituto Sordomuti di Napoli e Roma. "Il progetto di ricerca con cui ho vinto il premio - spiega Iannella - aveva come titolo "Approccio endoscopico vs approccio microscopico nella ricostruzione della catena ossiculare: outcomes audiologici e clinici" e mi è stato consgenato il 13 giugno scorso nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma".

Iannella si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Roma Sapienza e si è specializzato in Otorinolaringoiatria nella stessa università appena un anno fa col massimo dei voti (70 e lode /70) con tesi di specializzazione sulla chirurgia robotica transorale nei pazienti con Apnee Ostruttive del Sonno. Attualmente è dirigente medico di Otorinolaringoiatria nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni". Iannella è co-autore di 60 pubblicazioni scientifiche internazionali, in molte delle quali è primo autore.