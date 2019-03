Miss Mamma Italiana, per l'insegnante Giovanna Silvestri la fascia "Evergreen Simpatia"

Continua il tour di "Miss Mamma Italiana 2019" in vista delle finali in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo Mare. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del Concorso). ha fatto tappa lo scorso weekend a Lido Adriano. Tra le partecipanti c'era anche la forlimpopolese 66enne Giovanna Silvestri, insegnante e mamma di Michela ed Ilaria di 40 e 38 anni, che si è aggiudicata la fascia di "Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia".

L'appuntamento ravennate è stato vinto dall'impiegata di banca Cristina Valgimigli, 44enne di Ravenna e mamma di Sara. La manifestazione è stata presentata da Teti, da Barbara Semeraro ("Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016") e dalla modella forlivese Camilla Spinelli. Ospiti d’onore la cantante Daniela Vallicelli e le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.