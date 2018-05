Il Giro transita anche per Forlimpopoli: le strade interessate

Transita anche per Forlimpopoli il Giro d'Italia. L'arrivo dei corridori è previsto per le 15.20. Il Giro proviene da Cesena percorrendo la Via Emilia, quindi Via G.Matteotti, via G.Mazzini e via Circonvallazione, proseguendo poi in direzione di Forlì. Sarà quindi vietata la sosta, su ambo i lati, dalle ore 11 alle ore 17 nelle seguenti vie cittadine: in Via Mazzini dal civico 49 al civico 21 e in Via Circonvallazione dal civico 5 a Via Diaz. Il traffico, sul tracciato di gara, verrà sospeso per il tempo necessario per consentire, in sicurezza, il passaggio della corsa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !