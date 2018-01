E' tra le più longeve d'Italia: si avvicina il 112esimo compleanno per Guerina Amedei

112 anni. E' l'importante traguardo che si appresta a tagliare Guerina Amedei, da anni ospite della casa di riposto "Drudi" di Meldola. I festeggiamenti sono programmati per mercoledì 31 gennaio alle 15.30, alla presenza del sindaco. Amedei è l'anziana più longeva dell'Emilia Romagna e la quinta a livello nazionale. Guerina è nata a Meldola il 31 gennaio 1906. Di stato civile nubile, fu nella sua giovinezza, fidanzata, non ufficialmente, con il signor Edoardo. I genitori però non assecondarono il rapporto e a causa anche della partenza di Edoardo per la guerra, il rapporto si interruppe e i due non si rividero mai più.

Guerina lavorò inizialmente a Meldola per una ditta privata, poi si trasferì a Milano avendo trovato un impiego all'Associazione Industriali di Milano. Dopo aver ottenuto la pensione, nel 1976 ritornò a Meldola, sua città natale, per accudire con amore la madre e le due sorelle (che negli anni sono, una dopo l'altra, tutte decedute) La sua vita ha attraversato tutto il 900, vivendo anche momenti tragici, in particolare durante le due guerre mondiali. Ha sempre condotto uno stile di vita sobrio (qualche sporadica sigaretta e due dita di vino dopo i pasti erano gli unici eccessi che si concedeva) e ha sempre goduto di una salute di ferro (salvo qualche leggera emicrania); sue grandi passioni sono il Milan (assidua lettrice della Gazzetta dello Sport e il suo campione preferito è stato Gianni Rivera) e i profumi (collezionava campioncini di profumo).

Attualmente ricorda come parente più prossimo, una nipote che vive a Bressanone. L'età avanzata ha ovviamente indebolito il fisico di Guerina, costringendola ad utilizzare una sedia a rotelle, ma non la sua mente: l'ultracentenaria è infatti ancora lucidissima, ama molto leggere e conversare con gli altri ospiti della casa di riposo, e con il personale della struttura nonchè con i visitatori di passaggio.