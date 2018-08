Il bassista storico dei Pink Floyd Guy Pratt abbraccia a Forlì la tribute band

Una bellissima sorpresa per i Floyd Machine, la tribute band che dall'ottobre del 1999 riproduce le atmosfere e lo spirito tipici dei concerti dello storico complesso anglosassone. Domenica il gruppo ha ricevuto la visita del musicista storico dei Pink Floyd, Guy Pratt, il quale ha visitato la sede di Prisma Melody Club di Forlì. Bassista, compositore, attore e comico britannico, Pratt ha lavorato con Madonna, Robbie Robertson, Michael Jackson e anche in Italia con Paola & Chiara. Dal 2006 ha suonato il basso per Bryan Ferry e accompagnato nel suo tour solista in tutta Europa.

Ha calcato il grande palcoscenico come bassista dei Pink Floyd dal 1987, scelto dopo il definitivo abbandono di Roger Waters avvenuto nel 1985. Ha collaborato con loro nei tour Delicate Sound of Thunder del 1987, 1988 e 1989 facendo apprezzare le sue qualità e la sua maturità come bassista nonostante la giovane età, e successivamente in Pulse del 1994. In questi tour inoltre è voce corale in Another Brick in the Wall Part 2, Us and Them, Comfortably Numb e Run Like Hell. Con David Gilmour ha suonato il basso e la chitarra ritmica nel suo album da solista On a Island del 2006 e nell'On a Island Tour dello stesso anno, dal quale verranno ricavati due doppi DVD Remember that Night e Live in Gdansk.