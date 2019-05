Un sabato di fuoco: dopo l'autobus brucia anche una Mercedes

Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di sabato al parcheggio all'angolo tra via Sacco e via Gramellini, a Pieve Acquedotto. A bruciare una Mercedes. La richiesta d'intervento al 115 è giunta intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di viale Roma, che hanno provveduto rapidamente ad estinguere il rogo. Le lingue di fuoco hanno toccato anche una "Citroen C3" che si trovava parcheggiata al fianco. Per chiarire le cause dell'incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.