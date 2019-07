Camion si schianta in viale Roma e si scatena un inferno di fuoco

Incidente nella tarda serata di mercoledì in viale Roma, al Ronco. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, un autotrasportatore ha perso il controllo dell'autoarticolato sul quale viaggiava, finendo contro un albero. A seguito dell'urto si è sviluppato un incendio. Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 all'altezza di via Antonio Vivaldi (davanti alla struttura che ospita il mercatone cinese ex Marcopolo) mentre sulla città imperversava un temporale. Il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale, mentre i Vigili del Fuoco con diverse squadre all'opera hanno provveduto ad estinguere il rogo. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo pesante. L'incendio ha creato un effetto bagliore visibile a diversi chilometri di distanza e che ha creato non poche preoccupazioni. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Foto di Eleonora