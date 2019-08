Due incendi in pochi minuti: esteso rogo in un campo agricolo

Due incendi a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altra hanno tenuto impegnato dalla tarda mattinata di domenica i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma. In via Del Canale il rogo ha interessato un'area con sterpaglie e stoppie, con la succesiva mobilitazione della squadra boschiva del 115 con due mezzi e cinque persone. Quasi contemporaneamente in via Minarda si è incendiato un campo agricolo nella zona di San Tomè, dalla superficie di 24mila metri quadrati. All'opera cinque mezzi e dodici unità, anche del distaccamento di Rocca San Casciano: ci sono volute poco più di tre ore per aver ragione sulle fiamme, alimentate anche dal vento. Volontari della Protezione e altri pompieri hanno quindi proceduto alle operazioni di bonifica, monitorando lo sviluppo di altri focolai. Le cause che hanno innescato gli incendi sono in fase d'accertamento.