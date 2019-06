Bimbo annegato, il dolore di Castrocaro: sarà lutto cittadino per il funerale

La comunità di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare si stringe attorno alla famiglia che "ha perso il suo piccolo grande angelo". La tragedia di Edoardo Bassani, il bimbo di 4 anni annegato mercoledì pomeriggio in una piscina di Mirabeach, ha scioccato tutti, conoscenti e non. "A noi umani non è dato capire, ma solo partecipare emotivamente e stare accanto oggi, e nei giorni futuri, a chi rimane su questa Terra e si strugge, e ogni parola di troppo è, in questo momento, inopportuna - afferma il sindaco Marianna Tonellato su Facebook -. Pertanto, tutte le informazioni che riguardano l’operato dell’amministrazione e che andrebbero, fatalmente, comunicate ai nostri Concittadini, sono volutamente rimandate nei giorni a seguire".

Su Facebook anche il dolore del consigliere comunale Alessandro Ferrini: "Non è importante sapere di chi sia la colpa di questa tragedia, indagare o condannare senza sapere cosa sia successo in quel momento maledetto, per questo ci penseranno le autorità competenti. Ora la cosa più grande da fare è pregare, esprimere solidarietà o vicinanza per questo piccolo, per i suoi familiari, le persone che lo conoscevano e la nostra comunità castrocarese affinché riescano a superare il dramma della morte di un figlioletto avvenuta in una giornata che doveva essere felice e di divertimento. Riposa in pace angioletto". Non si conosce ancora la data delle esequie. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia e poi ci sarà il nullaosta della magistratura. Probabilmente nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.