Tappa all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per la statua della Madonna di Lourdes

Tappa all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per la Madonna Pellegrina di Lourdes nell'ambito del 160esimo anniversario dell’apparizione alla pastorella Bernadette Soubirous. Scopo dell'iniziativa è, come già avvenuto in passato, richiamare il messaggio che la Madonna lasciò alla giovane Bernadette Soubirous nelle apparizioni dall'11 febbraio al 16 luglio 1858. Mercoledì la madonnina partirà per Mirandola dal Seminario vescovile. Sulla scia spirituale lasciata dalla “peregrinatio”, l'Unitalsi organizza il primo pellegrinaggio del 2018 al santuario di Lourdes dal 13 al 18 maggio prossimi.