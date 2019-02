Dopo 41 anni di servizio è il momento della pensione: i Vigili del Fuoco salutano il collega Marco Baldassarri

Quello di giovedì è stato l'ultimo giorno di lavoro per Marco Baldassarri, capo turno dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena. Il pompiere va in pensione dopo 41 anni di servizio nel Corpo. I colleghi, come da tradizione, hanno salutato il collega, schierando i mezzi nel piazzale della base di viale Roma, prima di un momento di saluto e festa nella mensa del comando anche alla presenza del comandante Roberto Toldo.