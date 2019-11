Master in Fundraising: ecco la borsa di studio-lavoro da oltre 7mila euro per chi vive a Forlì

C’è una nuova opportunità per entrare a far parte della classe 2020 del Master in Fundraising dedicata a giovani appassionati di comunicazione tramite i social media: una borsa di studio-lavoro totale del valore di 7.250 euro per i domiciliati a Forlì e dintorni. Il contributo a copertura della borsa di studio-lavoro è offerto da Mpp Assicurazioni. Il Master in Fundraising forma i migliori fundraiser, e lo fa grazie alla ricerca dei migliori professionisti del settore, quelli capaci di trasmettere le conoscenze teoriche e pratiche agli studenti e di dotarli di strumenti collaudati e strategie concrete ed efficaci.

Ma non solo, le 400 ore di stage previste permettono agli studenti di essere inseriti in un ambiente altamente stimolante in cui è possibile sperimentare quanto appreso in aula, perché avere la possibilità di lavorare fianco a fianco dei migliori professionisti della raccolta fondi, è un’occasione unica per chiunque abbia il coraggio di mettersi alla prova, per chiunque abbia voglia di cambiare un pezzetto di mondo. E' possibile presentare la candidatura via email a master@fundraising.it entro il 28 novembre, oppure consegnarla a mano in originale entro il 4 dicembre, in sede di svolgimento delle selezioni del Master in Fundraising al PhD Lab del Campus di Forlì in via Lombardini 5. Al modulo di candidatura vanno allegati copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità, e curriculum vitae. Per maggiori informazioni sul Master in Fundraising e sulle Borse di Studio a disposizione è possibile contattare lo 0543.374150 o scrivere una mail a master@fundraising.it.