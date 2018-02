Nel giorno del 12esimo compleanno vince il Baby Voice Festival 2018

È Matilda Valmori la vincitrice del quinto Baby Voice Festival, il concorso canoro dedicato ai cantanti in erba di età compresa fra i 3 e i 14 anni. Proprio nel giorno del suo dodicesimo compleanno, sabato, la giovanissima interprete di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì Cesena, ha conquistato il primo posto iscrivendo il suo nome nell’albo dei piccoli vincitori della prestigiosa manifestazione canora. Sotto i riflettori dell’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, Matilda ha convinto la giuria con le sue interpretazioni di “Over the Rainbow” di Judy Garland e “Tu sei una favola” di Francesca Michielin.

Si chiude così con un grandissimo successo il Baby Voice 2017-2018, un festival che dallo scorso mese di agosto è riuscito a coinvolgere decine di piccoli talenti attraverso le diverse selezioni svoltesi in tutta Italia. Davvero alto, a detta dei selezionatori, il livello di preparazione dei piccoli artisti, tutti con il grande sogno di diventare, un giorno, cantanti famosi e affermati.

Ma Baby Voice non è solo una vetrina per esibirsi: nel corso delle diverse fasi i piccoli concorrenti hanno avuto modo di giocare apprendendo i rudimenti del canto e di imparare a confrontarsi e a “lavorare” fianco a fianco nel rispetto reciproco. Una splendida occasione per divertirsi, socializzare e crescere, dunque, mantenendo viva la forte tradizione culturale del canto e della melodia italiana. Sono stati al fianco di Baby Voice 2017-2018 in qualità di partner istituzionali Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori e AFI – Associazione Fonografici Italiani, che sostenendo il Festival hanno confermato il loro convinto impegno e la grande attenzione nei confronti dei giovani talenti. .