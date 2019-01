Sanità in lutto: addio al noto cardiologo forlivese Guido Ghini

È morto mercoledì all’ospedale Morgagni-Pierantoni il professor Guido Ghini, medico cardiologo molto conosciuto in città. I funerali si svolgeranno sabato alle 9.30 nella parrocchia dei Cappuccinini in via Ridolfi. Ghini, 96 anni, lascia la moglie Luisa Stefani, con cui era sposato dal 1951, i figli Aldo, Paolo, Antonio, Giovanna, Stefano e Alessandro, sedici nipoti e quattro pronipoti. Laureato in Medicina all’Università di Bologna e specializzato in cardiologia, medico condotto e poi di famiglia, è stato figura di spicco nel mondo cittadino ed era conosciuto per i suoi interventi, specie nel dibattito sulla presenza dei cattolici in politica, per gli scritti e le lettere ai giornali con le quali esprimeva le sue preoccupazioni e le proposte per la città.

Attivo in campo culturale, sociale e in varie associazioni, Ghini era impegnato anche in ambito ecclesiale. Era stato, infatti, terziario francescano e carmelitano, presidente dell’Azione Cattolica diocesana e nella sua parrocchia dei Cappuccinini era molto attivo insieme a tutta la famiglia. Cordoglio viene espresso dall'Associazione Cattolica Diocesana: "Ci sono tanti i motivi di gratitudine e di lode al Signore per il dono della sua lunga vita, tutta illuminata da un amore instancabile a Cristo ed alla sua Chiesa. Marito, padre, medico, esempio di vita cristiana e punto di riferimento per tanti, da sempre socio dell’Azione Cattolica dei Cappuccinini, negli anni ’70 è stato presidente diocesano della nostra Associazione. In tempi in cui il carisma dell’AC sembrava essersi definitivamente appannato, con il suo servizio e la sua fedeltà ha reso possibile anche nella nostra Chiesa locale l’avvio di quel cammino di rinnovamento conciliare che ha sospinto con rinnovato entusiasmo tutta l’Azione Cattolica verso il nuovo millennio".