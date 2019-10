Un cuore per metà forlivese: addio all'imprenditore Giorgio Squinzi

"A Forlì siamo di casa. È la seconda città di famiglia". Così diceva Giorgio Squinzi, sposato con la forlivese Adriana Spazzoli. L'imprenditore, il cui nome è stato legato soprattutto alla Mapei (colosso industriale specialista in adesivi sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia, fondato dal suocero Rodolfo nel 1937) e al Sassuolo Calcio, si è spento mercoledì. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943, è deceduto nel tardo pomeriggio all'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Squinzi è stato anche presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Ha sposato Adriana Spazzoli nel 1971. Dalla loro unione sono nati Marco, chimico industriale, e Veronica, laureata in Economia e master alla Bocconi, da tempo già impegnati nella Mapei.



Squinzi era un competente appassionato sia di calcio che di ciclismo. Dopo essersi progressivamente disimpegnato dal mondo delle due ruote, dove la sua Mapei è stata, per un decennio, una squadra dominante a livello mondiale, Giorgio Squinzi, tifosissimo del Milan, ha acquistato la squadra che giocava nella città dove ha sede il cuore produttivo della sua azienda, Sassuolo appunto. "Giorgio Squinzi è stato un imprenditore illuminato, che ha saputo coniugare il perseguimento degli interessi aziendali con l’attenzione al proprio territorio, alla responsabilità sociale, alle esigenze delle persone - ricorda il deputato Marco Di Maio -. Un grande appassionato di sport, a cui non ha mai fatto mancare il proprio personale sostegno e quello del gruppo Mapei di cui è stato fondatore. Un uomo perbene, peraltro legato alla Romagna dal matrimonio con la forlivese Adriana".

Il consigliere comunale del Pd Sara Samorì lo ricorda invece un 'imprenditore di straordinario talento. Economista. Visionario. Uomo di Sport. Uomo. Ciao Giorgio, mancherai a tutti coloro i quali, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerti". "Profondo cordoglio" è stato esternato dal presidente del Forlì Calcio, Gianfranco Cappelli.