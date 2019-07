Premilcuore in lutto: si è spento all'improvviso l'ex sindaco Luigi Capacci

Sì è spento l'ex sindaco di Premilcuore Luigi Capacci. Aveva 78 anni. I funerali si terranno lunedì. “Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia, agli amici e alla comunità di Premilcuore per l’improvvisa scomparsa di Luigi Capacci, ex sindaco e amministratore pubblico - scrive nel suo messaggio di cordoglio il deputato Marco Di Maio -. Una morte improvvisa che rende ancor più pesante la perdita per i tanti che gli hanno voluto bene e che hanno goduto della sua amicizia; ma anche per la comunità locale a cui ha dato un contributo fondamentale nel mantenimento dei servizi, con il costante obiettivo di mantenere servizi di qualità e opportunità per i suoi concittadini”.