Ha lottato contro una terribile malattia: lo sport forlivese piange Riccardo Turoni

Lutto nel mondo dello sport forlivese. È morto venerdì nattina Riccardo Turoni, 42 anni, fisioterapista ed osteopata operativo in diversi centri della Romagna. Lascia la moglie Romina e la figlia Vittoria, di 8 anni. Era molto conosciuto in città e non solo, anche per aver svolto con successo l'attività medico sportiva per conto delle massime squadre di volley maschile e femminile di Forlì ed aver anche lavorato al seguito di diversi piloti.

Riccardo ha affrontato la malattia con la forza e la dignità che lo hanno sempre contraddistinto; si è spento alll'Hospice di Forlimpopoli. Lunedì mattina, alle 9.30, la partenza dalla camera ardente dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Alle 10, le esequie presso la chiesa di Regina Pacis.