Appuntamento col "banchiere dei poveri": a Forlì il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus

Il "banchiere dei poveri" Muhammad Yunus sarà celebrato, mercoledì 18 aprile a Forlì con una giornata "da nobel" dedicata al Social business e al Microcredito, promossa dalla Fondazione Grameen Italia, in collaborazione con l’Alma Mater e la Bologna Business School. E' previsto un calendario ricco di incontri che prenderà inizio al Campus di Forlì, al Teaching Hub (Via Corridoni, 20), a partire dalle 10, dove il premio per la pace Yunus inaugurerà il primo Yunus Social Business Centre dell’Università di Bologna, in una città che grazie anche alla solida presenza dell’istituzione universitaria, da tempo, rappresenta un polo di rilevanza nazionale nell’ambito dell’economia sociale. Alla cerimonia parteciperanno il Rettore Francesco Ubertini, il direttore di Dipartimento di Scienze Aziendali Maurizio Sobrero e i rappresentanti delle più importanti realtà locali.

Lo Yunus Social Business Centre sarà un Centro dedicato a promuovere e diffondere la ricerca sul Social Business sia in ambito accademico che in ambito professionale, coinvolgendo in particolare giovani studenti e ricercatori. L’attività del Centro riguarderà la ricerca sui modelli economici e aziendali con vocazione sociale, la pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi, la collaborazione con la rete internazionale dello Yunus Centre Network per ricerche e pubblicazioni congiunte. A seguire, Yunus terrà la prima lecture della giornata, “A World of Three Zeros”, dedicata ai temi del Social Business e del Microcredito. L’appuntamento con il pubblico è alle ore 10.30 nell’aula 1 del Teaching Hub. Diretta sulla pagina Facebook del Campus di Forlì​.

Chi è Yunus

A Muhammad Yunus, Professore di Economia e premio Nobel per la pace, si riconosce il merito di aver sostenuto milioni di famiglie nella lotta contro la povertà, attraverso l’opera della Grameen Bank e gli strumenti del microcredito e del social business. E proprio di impresa con finalità sociali tratteranno le sue due lectures pubbliche previste nel programma della giornata. Secondo Yunus è ora di ammettere che il motore del sistema capitalista è difettoso e, nella sua forma attuale, porta inevitabilmente: forti disuguaglianze, disoccupazione massiccia e distruzione ambientale. Per salvare l'umanità e il pianeta, abbiamo bisogno di un nuovo sistema economico basato su una visione più realistica della natura umana, che riconosca l'altruismo e la generosità come forze trainanti, altrettanto fondamentali e potenti quanto l'interesse personale. Yunus presenterà agli studenti dell’Università di Bologna e alla comunità locale la sua visione economica del mondo a tre zeri, caratterizzata dall’assenza di povertà, disoccupazione ed emissioni di carbonio.