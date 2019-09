Il vescovo nomina il nuovo direttore della Caritas: è Filippo Monari

Il vescovo Livio Corazza ha nominato Filippo Monari nuovo direttore della Caritas diocesana. Monti, 43 anni, ordinato diacono permanente lo scorso 15 giugno succede a Sauro Bandi che guidava la Caritas dal 2007. L’annuncio è stato dato dallo stesso vescovo Corazza mercoledì in Seminario davanti ai sacerdoti della diocesi riuniti per la due giorni di formazione del clero. "Ringraziamo Sauro per il suo lungo servizio - ha affermato mons. Corazza - che ora continuerà come collaboratore dell’Ufficio missionario diocesano. Facciamo gli auguri a Filippo che prende in carico questo impegno così importante”.

Domenica Monari e Bandi saranno festeggiati da operatori, volontari, responsabili dei centri di ascolto parrocchiali e amici della Caritas durante aperitivo che si svolgerà alla Casa Buon Pastore (via dei Mille, 28) alle 19. Il vescovo ha annunciato anche il nuovo responsabile del Servizio diocesano Migrantes, il dott. Walter Neri che succede a Roberto Ravaioli.