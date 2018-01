Una maratona nel segno delle tradizioni per i Pasqualotti Meldolesi

Si è conclusa la festa del gruppo dei “Pasqualotti Meldolesi” con una maratona iniziata al mattino con la visita degli anziani della casa di riposo "Orsi Mangelli" di Vecchiazzano e poi proseguita nei dintorni di Meldola, con la Canta della Pasquella, per le case di parenti e amici in abiti tradizionali, con Re Magi, Befanotti, Pastori e la regina della giornata, la Befana. La festa si è conclusa a notte fonda con l’arrivo al Rione Dozza, dove è nato il gruppo, più di cinquant’anni fa e oggi come allora questi giovani si impegnano a tramandare questa bellissima tradizione.