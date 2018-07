Terrore durante la festa in Piazza: nel pestaggio spunta un coltello

È successo il finimondo mentre si stava festeggiando l'ultima serata dei "Mercoledì del Cuore" in centro. Mancavano pochi minuti alle 23 quando, nei pressi dell’abbazia di San Mercuriale, c'è stata una zuffa tra diverse persone. Nella circostanza sarebbe spuntato anche un coltello. Una persona è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Gli aggressori sono stati fermati dai carabinieri. L'arma bianca è stata recuperata nei pressi del chiostro.

Oltre ai militari dell'Arma sono giunte a sirene spiegate le Volanti della Polizia e pattuglie della Polizia Municipale. Sono in corso le indagini del caso per chiarire la dinamica di un episodio che ha sconvolto una Piazza in festa per l'ultimo appuntamento estivo dei "Mercoledì", che ha richiamato tantissimi giovani per il Silent Party e famiglie con bambini per la passeggiata tra musica e vetrine illuminate.