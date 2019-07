Una petizione contro l'antenna per telefonia sulla Cervese: partita la raccolta firme

Al via una raccolta firme per evitare la realizzazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile Wind Tre Spa in via Cervese 19, all'Ospedaletto. C'è tempo fino al primo agosto per aderire. La petizione è disponibile nelle attività aderenti a Coriano e all'Ospedaletto. Si chiede di non autorizzare la realizzazione dell'impianto poichè "la posizione scelta dal gestore WindTre è vicino all'asilo nido Coccinelle e Farfalle, scuola materna Angeletti, scuola elementare Bersani, scuola media Orceoli, scuola media La Nave, parco Buscherini e aree residenziali". Nella petizione viene inoltre riportata l'esistenza di altri impianti con emissioni elettromagnetiche, "che danno già un'ottima copertura di segnale".

Negli uffici Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì (ia delle Torri, 13) è stata depositata la richiesta per la realizzazione del progetto su un'area privata, che andrà ad occupare uno spazio di 35 metri quadrati. I documenti resteranno depositati per trenta giorni a partire da martedì. "I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono richiedere ulteriori informazioni, prendere visione del materiale depositato o presentare eventuali osservazioni, tassativamente entro il 1 agosto", rende noto il Comune. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543.712569.

L'impianto, viene illustrato nella relazione illustrativa, "sarà ubicato su un’area definita nel PSC vigente come "Ambiti urbani consoldati-Area Centrale (articolo 9)" all’interno di una proprietà privata". Sarebbe costituito da quattro sistemi irradianti con orientamento diversificato in ragione delle esigenze di copertura della rete, collegati agli apparati radio da cavi coassiali". La struttura prevede la presenza di un palo metallico alto 30 metri e di un pennone alto 4 metri. Ad essa verrebbero installate 4 antenne e tre parabole direzionali. Nella premessa viene spiegato da Wind Tre Spa che la società "intende aumentare e migliorare il servizio nella provincia di Forlì-Cesena" e che "l'attuazione prevede la realizzazione in tutto il territorio delle stazioni di telefonia radiomobile per la ricetrasmissione del segnale e impianti per i collegamenti in ponte radio".

Nell'immagine una simulazione fotografica del progetto