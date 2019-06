Taglio del nastro ufficiale per la rinnovata piscina comunale di Fratta Terme

Inaugura sabato la rinnovata piscina comunale di Fratta Terme. L’impianto pubblico riapre i battenti con un nuovo assetto gestionale e con tantissime novità, anche a livello strutturale. Prima tra tutte l’abbattimento completo della storica tribuna, questo per aumentare lo spazio sul piano vasca e per ampliare la fruibilità da parte del pubblico. Gli arredi esterni così come i servizi sono stati completamente rivisti nella logica di inserire l’impianto nel più ampio circuito di attrazioni che fanno parte del complesso e che sono in fase di restyling. Spazi aperti, ampia visibilità sul verde circostante sono le caratteristiche principali della nuova piscina che sabato aprirà i battenti alle 9.00 con orario continuato fino alle 19.00 per tutta la stagione estiva. L’accoglienza e il relax, oltre ovviamente al divertimento, sono i punti di forza della nuova struttura e per questo motivo sono stati implementati i numeri di ombrelloni, lettini e coperture per consentire ad un numero sempre maggiore di persone di poter accedere all’impianto della Fratta.

All’ingresso del parco è stato allestito un infopoint con la doppia funzione di guida e biglietteria: da un lato infatti si potrà pagare il ticket per l’impianto o attrazione a cui si intende accedere, dall’altro si potranno avere tutte le informazioni relative ad ogni singolo servizio erogato nel parco e conoscere le diverse offerte, come i pacchetti all’inclusive per una giornata all’insegna del divertimento e dell’avventura. La società di gestione è stata affidata a Valley Terme, gruppo a cui aderiscono diverse realtà tra cui AroundSport, gruppo Top Adventure Park (San Marino Adventure) e Wellontour (animazione e agenzia viaggi e tour operator. Nella compagine dei soci anche realtà private.

In un futuro davvero prossimo tutto il parco sarà completamente fruibile con nuove attrazioni e modifiche significative anche ai percorsi tra gli alberi con il chiaro obiettivo di promuovere il territorio e l’avvio di nuove attività sportive. Non a caso, infatti, Terme Valley con l’apertura della piscina lancerà una campagna di tesseramento per la promozione dello sport e del wellness. “Si tratta di una prima fase di aperture che si susseguiranno ad un ritmo serrato”, spiega Gabriele Corzani, direttore tecnico della piscina della Frattache prosegue: “presto sarà lanciato infatti il parco avventura con tantissime novità. Abbiamo sposato il progetto con entusiasmo, alla luce di una disponibilità davvero molto ampia da parte del Comune. L’idea è quella di trasformare nel giro di un anno il parco in un’attrazione come può essere Atlantica ma con una caratteristica specifica: quella di essere a basso impatto ambientale e collocato in mezzo alla natura.

“Siamo molto soddisfatti per la scelta operata dalla nuova gestione. Il gruppo è formato da persone che con competenza sapranno portare nuovo lustro all’impianto e a tutta la frazione”, spiega Federico Campori, Assessore con delega allo sport del Comune di Bertinoro, che aggiunge: “in realtà la soddisfazione è doppia perché l’approccio della nuova gestione è stata più che propositiva, apportando migliorie significative in grado di rispecchiare in pieno la volontà dell’amministrazione, quella di creare uno spazio in grado di catalizzare l’attenzione degli abitanti del territorio, da un lato e dall’altro di implementare la proposta turistica e quindi le presenze a beneficio di tutti”.

La ricaduta economica non è di certo un fattore secondario: il nuovo impianto, oggi in funzione solo parzialmente impiega già 12 persone, uno staff che col tempo andrà ad ampliarsi sempre più, crescendo proporzionalmente con le presenze stagionali. Amministrazione e gestione sono già al lavoro per poter aprire, già dal prossimo anno una collaborazione con gli istituti del territorio per lanciare l’alternanza scuola lavoro, con un progetto strutturato ed integrato che consentirà agli studenti di misurarsi con un esperienze multisettore, dall’ infopoint alla gestione e supporto del bar, dal salvataggio, al traduttore, dall’istruttore delle attrazioni alle guide.