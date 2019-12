Troppo caldo: ma sulla pista di ghiaccio si pattina lo stesso

Troppo caldo sabato mattina in Piazza Saffi. Colpa di uno scenario atmosferico, che a pochi giorni dal Natale ,è tutt'altro che invernale per effetto di correnti miti atlantiche. Il vento caldo ha fatto schizzare sabato le temperature oltre i 18 gradi, facendo sciogliere parte del ghiaccio della pista di pattinaggio allestita in Piazza Saffi accanto all'albero di Natale. Con queste temperature, assicurare la formazione del ghiaccio è stato difficile, ma sabato pomeriggio la struttura allestita in Piazza Saffi e che tanto piace a grandi e piccini è stata regolarmente aperta.