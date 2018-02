Un ospite d'eccezione alla grande mostra: l'ex premier Prodi

Ospite d'eccezione domenica alla mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, inaugurata venerdì scorso ai Musei San Domenico e visitabile fino al 17 giugno. Affiancato dal curatore Gianfranco Brunelli ha visitato l'esposizione l'ex premier Romano Prodi. Ad affiancare il professore il deputato e candidato alle prossime elezioni Marco Di Maio e il sindaco Davide Drei. Prodi ha visitato la mostra, mostrando grande ammirazione per l’allestimento e la qualità della esposizione. Ha esternato complimenti per la scelta del San Giacomo. "La mostra - afferma Di Maio - offre capolavori di fama planetaria e un allestimento degno dei più grandi musei del mondo. Chi non la viene a visitare si perde qualcosa di unico". Presente anche Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. Sabato ci sono stati già mille visitatori e si contano circa 30mila prenorazioni.