Perdono il sentiero mentre passeggiano nel bosco: paura per due fidanzati

Attimi di paura per due fidanzati che martedì si sono persi tra i sentieri di San Benedetto in Alpe. I ragazzi, due 20enni faentini, stavano facendo una gita lungo il sentiero Cai 409 ma durante il cammino, per cause non note, hanno perso la traccia del sentiero. A quel punto, intimoriti, hanno contattato telefonicamente la Centrale Operativa 118 Romagna per chiedere aiuto.

Immediatamente il 118 ha girato la richiesta di soccorso al Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Stazione Montefalco, che ha fatto partire la squadra in pronta disponibilità di Portico di Romagna. Nel frattempo i due escursionisti, continuando a scendere verso valle, si sono imbattuti nel sentiero Cai 407, dove vi è una tabella georeferenziata, posizionata tempo fa dal Cnsas. A quel punto è stato possibile localizzarli. Raggiunti dalla squadra intervenuta, infreddoliti ma illesi, i due giovani sono stati accompagnati alla loro vettura.