Natale, il Comune è già al lavoro: si illumineranno tutti i 27 campanili della città

Si mette in moto la macchina organizzativa del Comune in vista del Natale. Quest'anno la convenzione che la precedente amministrazione comunale aveva stipulato con l'ente Fiera è terminata e l'assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, ha anticipato venerdì in Commissione che il Comune metterà sul piatto ben 260mila euro per le festività di fine anno. Il via libera è atteso lunedì in Consiglio comunale, quando sarà discussa la proposta di variazione al bilancio. La novità, frutto anche di un accordo con la Diocesi, riguarda l'illuminazione di tutti i 27 campanili delle chiese di Forlì. La spesa sarà di 110mila euro. Ma c'è di più. Con un investimento di 4mila euro, saranno illuminati tutto l'anno. La consistente somma sarà ricavata dalla eliminazione delle spese per le consulenze e il patrocinio legale in precedenza affidate ad esterni e che, con l'amministrazione a capo del sindaco Gian Luca Zattini, saranno date ad organi interni. Per il Capodanno la somma che il Comune intende investire è di circa 50mila euro.