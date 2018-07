Violento nubifragio sul crinale Forlivese: anche grandine

Un intenso nucleo temporalesco ha attraversato domenica pomeriggio il crinale Forlivese. La pioggia, viene spiegato nella pagina Facebook di Meteo Pedemontana Forlivese "è caduta con rain rate altissimi, oltre 500 millimetri per ora ai Prati della Burraia e 232 millimetri per ora al Passo del Muraglione che hanno scaricato in pochi minuti rispettivamente 25 e 14 millimetri, il tutto accompagnato da colpi di vento e da un po' di grandine". L'instabilità proseguirà nei prossimi giorni almeno fino a martedì con locali temporali ovunque e di media intensità.