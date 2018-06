Lampi, tuoni, grandine e raffiche di vento: temporale colpisce il Forlivese

Un "borbottìo" continuo, come un rombo perenne, che è continuato per diversi minuti. Lampi e saette ad illuminare a giorno la città. E poi improvvise raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine. Era attesa nella nottata tra giovedì e venerdì la perturbazione temporalesca e puntualmente si è presentata, valicando l'Appennino, poco dopo le 2.30. Dopo aver colpito la fascia collinare, il fronte ha puntato verso la città, trovando energia nell'umidità che si è accumulata negli ultimi giorni di calura. Nulla a che vedere col fortunale del 10 agosto scorso, ma il temporale è stato comunque intenso. La fase più violenta è durata una decina di minuti, con raffiche di vento tra 40 e 60 chilometri orari a seconda delle zone. Sono caduti oltre 10 millimetri di pioggia, accompagnati dalla grandine. Il "muro di pioggia" poi ha puntato verso il ravennate e bolognese, lasciando alle spalle alberi feriti, con rami spezzati sparsi le strade. In tutta la regione sono caduti nella nottata ben 44mila fulmini, come evidenziato da Emilia Romagna Meteo nella propria pagina Facebook. Il vortice depressionario responsabile della fase di maltempo proseguirà il proprio cammino verso i Balcani favorendo nel fine settimana un veloce rinforzo di un campo di anticiclonico, con temperature che si riporteranno al di sopra della media del periodo, con punte anche superiori ai 30 gradi.