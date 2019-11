Al cioccolato, alla nocciola e con i canditi: il torrone di Santa Caterina va a ruba

Primo appuntamento col torrone in città. L'area di San Biagio, nel cuore del centro storico di Forlì, ha ospitato lunedì la Fiera di Santa Caterina. Le bancarelle hanno celebrato la tradizione del torrone regalato dai mariti alle loro spose. "Quest'anno è andata decisamente meglio rispetto allo scorso anno, quando per tutta la giornata aveva piovuto senza sosta - ha esclamato Luigi Nastuzzi, titolare di Zuccherolandia, storica impresa artigiana familiare, iscritta nella Regione Emilia Romagna all'albo delle aziende per la produzione biologica -. Quest'anno sono stati tante le confezioni di torrone da regalare che abbiamo preparato". Tradizione rispettata. Il torrone che va per la maggiore? "Quello morbido e al cioccolato - esclama Luigi -. Ai forlivesi piace tantissimo. Il nostro viene preparato secondo un'antica ricetta di famiglia".

Ma l'artigiano dei dolci rivela un altro particolare: "Nel giro di pochi chilometri i gusti cambiano parecchio. A Forlì quello ai canditi è molto richiesto ad esempio. Ma anche quello morbido alla nocciola. Quest'anno ne ho venduti oltre trenta chili". Luigi e la sua squadra saranno presenti anche alla Fiera dell'Immacolata a Faenza e per l'appuntamento forlivese di Santa Lucia il 13 dicembre. "Speriamo che il meteo sia clemente e che non sia piovoso o troppo freddo".

A ruba anche le versioni evolute del torrone negli altri banchi, quello al cocco, pistacchio e cremino. Sono parecchi gli affezionati alla Fiera di Santa Caterina, che di fatto apre il calendario delle festività di Natale. Tra profumi di salsiccia, cipolla e peporoni cotti alla brace e da sposare con la piadina romagnola, vin brulè, ciccioli e salumi, il lunedì di festa a San Biagio è trascorso sotto un sole mite di fine novembre. Senza dimenticare la dedizione alla Santa ed un momento di raccoglimento in preghiera in chiesa.