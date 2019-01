A 19 anni Alas racconta in musica la perdita di una persona cara

Sono quasi 12mila le visualizzazioni su Youtube per il video ufficiale della canzone “Che senso ha?”, di Luca Cantagallo, in arte Alas, forlivese di appena 19 anni. Un piccolo, grande traguardo per il giovanissimo artista che ha scritto, arrangiato ed eseguito il pezzo, affidandosi a Maicol Caggiano di SoundScape Studio per la registrazione e a RKH Studio (Torino) per il videoclip. “Che senso ha?” parla del dolore e della paura di chi resta indietro, di chi perde una persona cara e con essa un punto di riferimento. Anche per questo e per la delicatezza con cui il tema è affrontato, questa canzone ha riscontrato parecchi commenti positivi.

Alas alterna le esibizioni nei locali del territorio a quella nei social: oltre a Youtube, è su Instagram, dove pubblica le sue fotografie abbinandole a citazioni delle sue canzoni, con più di 1.200 followers. Una soluzione ormai imprescindibile per entrare in contatto con il suo target e per farsi conoscere sempre di più, collegando alla sua immagine la memoria delle sue parole. “Che senso ha?”, con lo smarrimento di una domanda esistenziale che parla a tutti e senza la presunzione di offrire una risposta, è un piccolo esempio di come, anche nel dolore, possa nascere un sorriso. O una canzone.