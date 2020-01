A 22 anni segue la sua passione in un allevamento di animali esotici

Ha solo 22 anni e la sua vocazione sono gli animali, per questo nelle campagne della zona dei Romiti ha messo su un allevamento di animali da compagnia e cortile, alcuni dei quali esotici. E’ l’esperienza di Giada Piraccini che così si è messa in gioco in un’attività imprenditoriale: l’azienda agricola “I nani di Giada”. La giovane si è diplomata In Agraria all'istituto tecnico G. Garibaldi di Cesena “Ho sempre avuto una forte passione per il mondo degli animali e della natura – spiega -. Da oltre 3 anni svolgo il mio lavoro nell'ambito dell'allevamento di varie specie di animali, con molta attenzione al benessere animale”.

La sua particolarità del suo allevamento è che alpaca o pecore svizzere diventano animali da compagnia: “Mi sono specializzata in animali particolari da compagnia, come conigli nani di varie razze e animali esotici, ed inoltre, in questi anni ho iniziato l'allevamento anche di animali da cortile non molto comuni come alpaca, pecore svizzere, caprette e maialini nani. Tutti i miei animali sono abituati al contatto con le persone e sono abituati a vivere insieme in grandi recinti anche se di specie differenti”.

Dall'anno nuovo sarà possibile fare delle visite in allevamento su appuntamento, proprio per poter dare la possibilità alle persone di conoscere un lato degli animali, soprattutto quelli considerati da stalla e cortile, più socievole. Ma non solo: l’azienda agricola produce materie prime, come confetture e lana di alpaca.