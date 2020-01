A Bertinoro i "Sabato al nido": momenti di incontro e gioco per genitori e bimbi

Al via a Bertinoro un ciclo di appuntamenti per genitori e bambini. Si tratta dei "Sabato al nido", momenti di incontro e di gioco per genitori e bambini che hanno lo scopo di far incontrare neogenitori in un ambiente adatto ad accogliere i bimbi grazie alla presenza di una educatrice.

"Sono quindi un’occasione di confronto su tematiche che coinvolgono i genitori sia sul tema della salute psicofisica del bambino, dal massaggio neonatale al supporto psicologico sull’educazione infantile, sia sul tema della prevenzione sanitaria, come la disostruzione pediatrica, i consigli sulla dieta e l’eliminazione di detergenti di uso comune ma pericolosi per la salute dei più piccoli", illustrano Fabiola Crudeli, coordinatrice pedagogica; Veruska Eneidi, Capo Settore Attività scolastiche, culturali e turistiche; e Sara Londrillo, assessore alle Politiche educative.

Il ciclo di incontri si svolge sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo al nido “Il Bruco” in Via Allende, 39 in centro a Bertinoro. La partecipazione è gratuita per le famiglie. Il ciclo di incontro è finanziato grazie a fondi regionali per un importo di circa mille euro.

Il programma

Sabato 18 gennaio

“Disostruzione Pediatrica"

Franco Papi, CRI Bertinoro-Forlimpopoli

Sabato 1 febbraio

“Una casa sana per grandi e piccini: come eliminare l'uso di detergenti inquinanti e pericolosi”

Silvia Magnani e Sara Londrillo

Associazione Soffi di Terra

Sabato 8 febbraio

“La salute del bambino e i dispositivi di sicurezza in casa e in auto ”

Sandra Spazzoli, pediatra di comunità Ausl

Sabato 22 febbraio

“Cosa e come mangiano i bambini. Proposte e suggerimenti.”

Monica Giungi, dietista Camst

Sabato 14 Marzo

“I No che aiutano a crescere”

Silvia Donati, psicologa Centro per le Famiglie

Sabato 28 Marzo

“Massaggio al neonato ( 0-12 mesi) e coccole per tutti gli altri bambini”.

Loretta Romboli, Formula Servizi alle Persone